Луїс Суарес одразу став головною ударною силою Греміо. Ветеран записав до свого активу переможне взяття воріт.

Чемпіонат Гаушу, 2-й тур

Греміо – Бразіл ді Пелотас – 1:0

Гол: Суарес, 90

Вилучення: Роне, 48

У другому турі чемпіонату штату Гаушу Греміо мінімально обіграв команду Бразіл ді Пелотас. На старті другого тайму гості залишилися в меншості, а на 90-й хвилині пропустили вирішальний гол.

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Його автором став Луїс Суарес, який забив переможний гол у другому матчі поспіль. Уругваєць отримав м'яч на лінії штрафного, розвернувся, на замасі прибрав опонента і влучно пробив під поперечину. Греміо виграв 1:0 і поки що є єдиною командою, яка не втрачала очок у двох турах.

Нагадаємо, Суарес перейшов у Греміо на правах вільного агента. Раніше 36-річний форвард виступав за Насьйональ Монтевідео, Гронінген, Аякс, Ліверпуль, Барселону та Атлетіко.

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