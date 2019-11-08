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Суарес продовжить кар'єру в МЛС, – хавбек збірної Уругваю Лодейро

10:28 580 Читать на русском
Суарес продовжить кар'єру в МЛС, – хавбек збірної Уругваю Лодейро
Суарес і Лодейро / Action Images

Півзахисник американського Сіетл Саундерс Ніколас Лодейро анонсував переїзд форварда іспанської Барселони Луїса Суареса за океан. Щоправда, про час трансферу інформації не надав.

"Він хоче перейти до МЛС, постійно розпитує мене про лігу. Це станеться рано чи пізно. Думаю, це лише питання часу", – цитує Лодейро MLSsoccer.com.

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Відзначимо, що Луїс Суарес розпочав професіональну кар'єру на батьківщині в складі Насьйоналя. Європейський етап кар'єри уругвайця розпочався у 2006 році. Форвард захищав кольори Гронінгена, Аякса, Ліверпуля, а з 2014 року виступає у Барселоні.

У нинішньому сезоні Луїс Суарес провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. Раніше були чутки щодо можливого переходу 32-річного нападника в Інтер Маямі.

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