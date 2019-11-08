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Суарес продолжит карьеру в МЛС, – хавбек сборной Уругвая Лодейро

10:30 96 Читати українською
Суарес продолжит карьеру в МЛС, – хавбек сборной Уругвая Лодейро
Суарес и Лодейро / Action Images

Полузащитник американского Сиэтл Саундерс Лодейро анонсировал переезд форварда испанской Барселоны Луиса Суареса за океан. Правда, о времени трансфера информации не предоставил.

"Он хочет перейти в МЛС, постоянно расспрашивает меня о лиге. Это произойдет рано или поздно. Думаю, это лишь вопрос времени", – цитирует Лодейро MLSsoccer.com.

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Отметим, что Луис Суарес начал профессиональную карьеру на родине в составе Насьоналя. Европейский этап карьеры уругвайца начался в 2006 году. Форвард защищал цвета Гронингена, Аякса, Ливерпуля, а с 2014 года выступает в Барселоне.

В нынешнем сезоне Луис Суарес провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Ранее были слухи о возможном переходе 32-летнего нападающего в Интер Майами.

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