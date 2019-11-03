Суарес травмувався в матчі з Леванте – відомий термін відновлення

Форвард Барселони Луїс Суарес пропустить найближчі матчі "блаугранас" через пошкодження, якого зазнав у грі 12-го туру Ла Ліги проти Леванте (1:3).

Суарес був замінений вже на 40-й хвилині в матчі проти Леванте через пошкодження литкового м'язу, інформує Marca.

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Як зазначає AS, уругваєць пропустить не менше двох тижнів та не зіграє в матчі Ліги чемпіонів проти Славії та у поєдинку чемпіонату із Сельтою.

Додамо, що Барселона несподівано поступилась Леванте (1:3), проте залишилась на першому місці з 22 пунктами.

До слова, Суарес провів 11 матчів у складі Барселони в поточному сезоні, відзначившись 8 голами та 1 асистом.

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