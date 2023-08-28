Бразилія, 21 тур

Греміо – Крузейро – 3:0

Голи: Суарес, 29, Карбальйо, 54, Пепе, 78

Головною зіркою матчу став Луїс Суарес. Саме уругваєць відкрив рахунок після передачі з флангу, а на початку другого тайму асистував Карбальйо, віддавши дотепну передачу п'ятою.

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До речі, Суарес перервав гольову "засуху", яка розпочалася ще в червні. Загалом у нинішньому розіграші чемпіонату Бразилії Луїс зіграв 16 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 5 результативних передач.