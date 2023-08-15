Київське Динамо все ще може здивувати до закриття трансферного вікна.

Український гранд готовий заплатити 10 млн євро за 23-річного центрального півзахисника Бітелло з Греміо, стверджує Вolavip.

Суркіс встановив захмарні цінники на хавбеків Динамо: "Продаж такої фігури стане ударом по чемпіонських амбіціях"

Бразильський клуб змушений продавати важливого гравця, щоб вирішити свої фінансові питання. Сам Бітелло відразу відхилив варіант з Києвом, однак розуміє, що доведеться іти на поступки, якщо Динамо і Греміо домовляться. Можливий сценарій, за якого бразилець приєднається до "біло-синіх" лише у 2024 році.

Бітелло відіграв за першу команду Греміо 89 матчів, у яких оформив 17 голів та 7 асистів. Інтерес до хавбека приписували також лондонському Арсеналу.

"Новий Шапаренко" для чужих – що чекає чемпіона світу, від якого відмовився Луческу?