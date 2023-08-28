Суарес прервал "засуху", которая длилась более двух месяцев – видео гола и роскошного ассиста экс-звезды Барселоны
11:03 - Читати українською
Нападающий Гремио Луис Суарес помог своей команде разгромить Крузейро в рамках 21 тура чемпионата Бразилии.
Бразилия, 21 тур
Гремио – Крузейро – 3:0
Голы: Суарес, 29, Карбальо, 54, Пепе, 78
Главной звездой матча стал Луис Суарес. Именно уругваец открыл счет после передачи с фланга, а в начале второго тайма ассистировал Карбальо, отдав остроумную передачу пяткой.
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Кстати, Суарес прервал начавшуюся еще в июне голевую засуху. В общей сложности в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Луис сыграл 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
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