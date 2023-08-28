Нападающий Гремио Луис Суарес помог своей команде разгромить Крузейро в рамках 21 тура чемпионата Бразилии.

Бразилия, 21 тур

Гремио – Крузейро – 3:0

Голы: Суарес, 29, Карбальо, 54, Пепе, 78

Главной звездой матча стал Луис Суарес. Именно уругваец открыл счет после передачи с фланга, а в начале второго тайма ассистировал Карбальо, отдав остроумную передачу пяткой.

Динамо готово заплатить 10 млн евро для перехвата трансферной цели Арсенала

Кстати, Суарес прервал начавшуюся еще в июне голевую засуху. В общей сложности в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Луис сыграл 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.