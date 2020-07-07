Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу висловився щодо майбутнього Ліонеля Мессі у каталонській команді.

"Його контракт закінчується у 2021 році. Ми не пояснюємо такі речі, але ми зобов'язані продовжити його. Минулого разу ми спілкувалися у суботу.

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Я говорю з гравцями, щоб зрозуміти, в якому вони стані, і перед нами – багато проблем. Також я підбадьорюю їх, говорю не опускати руки, нагадую, що вони здатні конкурувати. Я бачу, що Мессі спокійний. Він хоче завершити кар'єру в Барселоні і сказав мені про це", – цитує Бартомеу видання Marca.

До слова, раніше з'явилась інформація про те, що каталонський клуб хоче знизити зарплату Мессі.

Нагадаємо, угода 33-річного футболіста з "блаугранас" закінчується влітку 2021 року – переговори про продовження контракту наразі призупинені. У поточному сезоні Мессі провів за каталонський клуб 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 27 голів і віддав 24 результативні передачі.

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