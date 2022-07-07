35-річний нападник став головною ціллю наставника Рівер Плейт Марсело Гальярдо після продажу Хуліана Альвареса у Манчестер Сіті. Але "мільйонери" вилетіли з Кубка Лібертадорес в 1/8 від Велес Сарсфілд, що поставило хрест на сподіваннях підписати Суареса.

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"Я був дуже схвильований можливістю вирушити у Рівер, щоб поборотись за Кубок Лібертадорес. Мріяв виграти кубок у Південній Америці. Втім, ця можливість відпадає, адже Плейт вилетів з турніру.

Так, ще півтора місяця тому заявляв, що не збираюсь покидати Європу, але аргентинці наполягали. Мені довелось обдумати пропозицію, коли з'явилась така нагода. Було приємно бачити, як вони хочуть мене підписати. Кожен гравець потребує ласки. Рівер давав мені це, Насьйональ міг би спробувати теж. Мені прикро, що вони не зателефонували", – цитує пояснення Луїса AS.

Нагадаємо, раніше уругваєць виступав за Насьйональ, Гронінген, Аякс, Ліверпуль та Атлетіко, але найбільшої слави здобув у Барселоні, за яку награв майже 300 поєдинків.

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