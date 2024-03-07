Уругвайський форвард Луїс Суарес насолоджується життям поруч з Ліонелем Мессі тепер і в США.

Суарес придбав житло на набережній у Флориді, повідомляє TheRealDeal. Форвард виклав 11,5 мільйона доларів за будинок в закритому районі міста Форт-Лодердейл за 40 кілометрів на північ від Маямі.

Мессі ледь не покалічив маленьку дитину – батьки шокували реакцією

Луїс став сусідом свого друга – Мессі нещодавно поблизу купив будинок за 10,8 млн. Уругваєць та його дружина отримали 660 квадратних метрів житла з 8 спальнями. Хату побудували в 1980 році.

Нагадаємо, що Суарес приєднався до Мессі в Інтер Маямі на початку цього сезону МЛС. А Ліонель, за чутками, обрав Маямі, щоб створити комфортні умови для життя сім'ї після завершення кар'єри.