У матчі проти Орландо Сіті команда аргентинця здобула розгромну перемогу з рахунком 5:0. Ліонель Мессі оформив у грі дубль.

Неймар заявив про бажання знову грати з Мессі: "Я сподіваюся на це"

Під час виконання штрафного удару, нападник пробив не дуже вдало. М'яч відправився на трибуни, де влучив у маленьку дівчинку, яка з батьками прийшла подивитися гру. Вона заплакала, а батьки спробували її заспокоїти, трішки здивувавши реакцією: "З тобою все гаразд, любов моя? В тебе влучив Мессі, все добре".

Нагадаємо, Ліонель Мессі в трьох тура МЛС відзначився трьома забити голами за Інтер Маямі. Команда аргентинця наразі перебуває на першому місці з сімома очками.

Кривцов долучився до феєричного розгрому Орландо Сіті в чемпіонаті МЛС – Мессі забив 2 голи, Суарес оформив 2+2