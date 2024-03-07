Уругвайский форвард Луис Суарес наслаждается жизнью рядом с Лионелем Месси теперь и в США.

Суарес приобрел жилье на набережной во Флориде, сообщает TheRealDeal. Форвард выложил 11,5 миллиона долларов за дом в закрытом районе города Форт-Лодердейл в 40 километрах к северу от Майами.

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Луис стал соседом своего друга – Месси недавно поблизости купил дом за 10,8 млн. Уругваец и его жена получили 660 квадратных метров жилья с 8 спальнями. Дом построили в 1980 году.

Напомним, что Суарес присоединился к Месси в Интер Майами в начале этого сезона МЛС. А Лионель, по слухам, выбрал Майами, чтобы создать комфортные условия для жизни семьи после завершения карьеры.