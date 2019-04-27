Суарес: Думаю я приніс багато користі Барселоні

Нападник Барселони Луїс Суарес оцінив свій внесок у перемоги "блаугранас".

"Я виграв багато трофеїв – можливо, більше, ніж я очікував. Але це неможливо порівняти з тим, які відчуття тебе переповнюють, коли ти виступаєш за цей клуб.

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Я вже став третім найкращим бомбардиром Барселони у Ла Лізі – дуже складно собі це уявити, пригадуючи, скільки великих гравців пройшли через цей клуб.

Думаю я приніс Барселоні багато користі. Вважаю, що я гідний грати під 9 номером.

Я знаю, що я єдиний гравець в Європі, який зміг виграти перегони за "Золотий бутс" в епоху Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Тому, коли я чую критику на свою адресу, я не сприймаю її близько до серця, потрібно вміти жити з нею", – поділився Суарес в коментарі Daily Mail.

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