toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УПЛ ІНТЕР - ЮВЕНТУС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Суарес: Думаю я приніс багато користі Барселоні

14:13 205 Читать на русском
Суарес: Думаю я приніс багато користі Барселоні
Луїс Суарес / Marca

Нападник Барселони Луїс Суарес оцінив свій внесок у перемоги "блаугранас".

"Я виграв багато трофеїв – можливо, більше, ніж я очікував. Але це неможливо порівняти з тим, які відчуття тебе переповнюють, коли ти виступаєш за цей клуб.

Суарес не може забити на виїзді в Лізі чемпіонів вже 1599 хвилин

Я вже став третім найкращим бомбардиром Барселони у Ла Лізі – дуже складно собі це уявити, пригадуючи, скільки великих гравців пройшли через цей клуб.

Думаю я приніс Барселоні багато користі. Вважаю, що я гідний грати під 9 номером.

Я знаю, що я єдиний гравець в Європі, який зміг виграти перегони за "Золотий бутс" в епоху Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Тому, коли я чую критику на свою адресу, я не сприймаю її близько до серця, потрібно вміти жити з нею", – поділився Суарес в коментарі Daily Mail.

"Атомна мураха": Вальверде програє менше, ніж Кройф, Гвардіола та Луїс Енріке – вражаючі цифри

Теги
Барселона Барселона Іспанія Луїс Суарес Луїс Суарес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
41
хв
Борусія Дортмунд
16:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук