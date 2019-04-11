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Суарес не може забити на виїзді в Лізі чемпіонів вже 1599 хвилин

11:47 118 Читать на русском
Суарес не може забити на виїзді в Лізі чемпіонів вже 1599 хвилин
Луїс Суарес / Reuters

Форвард Барселони Луїс Суарес переживає гольову засуху в Лізі чемпіонів.

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

Свій останній гол у виїзному матчі Ліги чемпіонів Суарес забив 16 вересня 2015 року у грі з Ромою. Таким чином, його безгольова серія в виїзних матчах ЛЧ продовжилась до 17 матчів або 1599 хвилин, передає Coral.

До речі, в цьому сезоні Суарес має найгірше співвідношення ударів і голів у турнірі. 33 удари – 0 голів, додає Goal.com.

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Нагадаємо, Барселона на виїзді мінімально перемогла Манчестер Юнайтед. Єдиний гол в матчі у власні ворота забив Люк Шоу, хоча спочатку забитий м'яч був на рахунку саме Суареса.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Ліга чемпіонів 2018/19 Манчестер Юнайтед - Барселона Луїс Суарес Луїс Суарес
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