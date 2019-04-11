Суарес не може забити на виїзді в Лізі чемпіонів вже 1599 хвилин

Форвард Барселони Луїс Суарес переживає гольову засуху в Лізі чемпіонів.

Свій останній гол у виїзному матчі Ліги чемпіонів Суарес забив 16 вересня 2015 року у грі з Ромою. Таким чином, його безгольова серія в виїзних матчах ЛЧ продовжилась до 17 матчів або 1599 хвилин, передає Coral.

До речі, в цьому сезоні Суарес має найгірше співвідношення ударів і голів у турнірі. 33 удари – 0 голів, додає Goal.com.

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Нагадаємо, Барселона на виїзді мінімально перемогла Манчестер Юнайтед. Єдиний гол в матчі у власні ворота забив Люк Шоу, хоча спочатку забитий м'яч був на рахунку саме Суареса.

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Suárez has failed to score in his last 17 #UCL away games:



️ v BATE

️ v Arsenal

️ v Atlético

️ v Gladbach

️ v Man City

️ v Celtic

️ v PSG

️ v Juve

️ v Sporting

️ v Olympiacos

️ v Juve

️ v Chelsea

️ v Roma

️ v Spurs

️ v Inter

️ v Lyon

️ v Man Utd



Denied by VAR. pic.twitter.com/Dgq5ChGe9d — Coral (@Coral) 10 апреля 2019 г.