"Атомна мураха": Вальверде програє менше, ніж Кройф, Гвардіола та Луїс Енріке – вражаючі цифри

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде володіє найнижчим відсотком поразок в історії каталонського гранда.

Фанати Барселони поставили червону мітку в календарі. Поєдинок проти Леванте, який відбудеться найближчої суботи на Камп Ноу, має усі шанси перетворитись на велике святкування з нагоди здобуття 26-го чемпіонського титилу. Мессі та компанія можуть оформити перший великий трофей за підсумками сезону 2018/19 ще перед виходом на поле, якщо Атлетіко поступиться Вальядоліду. Федерація футболу Іспанії вже пообіцяла привезти у столицю Каталонії кубок, який збирається особисто вручати Луїс Рубіалес.

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Попри те, що об'єктиви майже усіх телекамер будуть зосереджені на гравцях Барселони, які спробують перемогти завжди непоступливий Леванте, один з найбільших скарбів "блаугранас" перебуватиме на бровці поля. Він вже традиційно для себе присяде на одну ногу та у знаменитій позі "Мислителя" Родена уважно стежитиме за діями своїх підопічних. Ернесто Вальварде стоїть на порозі великого досягнення – друге поспіль чемпіонство та 200 перемог на посаді головного тренера команд Ла Ліги.

Першу позицію у рейтингу найбільш тріумфальних ентренадорів Прімери зі значним відривом посідає Луїс Арагонес, який здобув 344 перемоги у 757 матчах елітного іспанського дивізіону. За ним розташувались Мігель Муньйос (323), Хав'єр Ірурета (259), Фердинанд Даучик (234), Хав'єр Клементе (205), Віктор Родрігес (202), а також Джон Тошак і Еленіо Еррера, які зупинились на позначці 200. Двох останніх після матчу Барселона – Леванте може наздогнати якраз Вальверде.

"Мураха" демонструє божевільно низький відсоток програних поєдинків біля керма "блауранас". Тренер, якого чимало критикували за прагматичний стиль, не лише близький до третього в історії Барселони требла, але й перевершує за цим показником таких легенд як Кройф, Гвардіола, Райкард, Луїс Енріке або Луї ван Гаал. За два неповні сезони на Камп Ноу Вальверде зазнав лише 9-ти поразок, що склали 8% від загальної кількості матчів (122).

Пеп, провівши вдвічі більше поєдинків на тренерському мостику Барси (247), був переможений 21 раз, а відсоток його фіаско склав 8,5%. Другий за успішністю серед тренерів "більше ніж клубу" Луїс Енріке може похвалитись 11% програних матчів (21 зі 181). Легендарний Йохан Кройф поступався ще частіше, хоча й провів значно більше протистоянь, ніж його наступники (430). "Летючий голландець" за вісім років (1988/96) зазнав 83-х поразок (19% від загальної кількості). Райкард (18%) та ван Гаал (26%) наразі також сильно відстають від "Мурахи".

Найбільша заслуга Вальверде полягає в тому, що, розпочавши свою пригоду на Камп Ноу без Неймара та дебютувавши з двох болючих поразок у Суперкубку Іспанії від Реала (1:3 та 2:0), він зумів налаштувати команду на переможну хвилю. Після цього Барселона не відчувала гіркоти невдач 29 (!) поєдинків поспіль. Мессі та компанія оформили "золотий дубль", який, на думку багатьох, заплямувало римське фіаско у Лізі чемпіонів.

Однак поточний сезон довів, що Бартомеу не помилився залишивши Вальверде. "Кулес" вперше з часів Луїса Енріке серйозно претендують на требл, вигравши Прімеру, фактично, ще восени, дійшовши до фіналу Копа дель Рей та пробившись у півфінал Ліги чемпіонів вперше за чотири сезони. Перед доленосним протистоянням з Ліверпулем Вальверде знову демонструє, наскільки він не любить програвати. Востаннє його команда поступалась ще 23 січня на Рамон Санчес Пісхуан, отримавши два сухі м'ячі у чвертьфіналі національного Кубка. Далі – 21 матч без поразок і можливість повторити свою персональну рекордну серію, якщо каталонці більше не програють у жодному з турнірів.

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