В рамках Recopa Gaucho Греміо легко розібрався з Сан Луїсом, здобувши перемогу з рахунком 4:1. Це цілком очікувано, адже суперник "триколірних" представляє четвертий бразильський дивізіон, а сам турнір носить статус напівтовариського.

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Однак Луїс Суарес поставився до матчу доволі серйозно. Ще б пак – це ж був його дебют у складі Греміо. Уругваєць за якихось 38 хвилин відправив у ворота суперника 3 м'ячі. Особливо ефектними були перший та третій голи досвідченого форварда.

Нагадаємо, Суарес перебрався у Греміо на правах вільного агента. Перед цим Луїс виступав за рідний Насьйонал, за який він відіграв лише кілька місяців, готуючись до чемпіонату світу.