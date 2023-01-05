Досвідчений форвард підписав контракт із Греміо в останній день 2022 року. Угода розрахована на два сезони.

Суарес офіційно став гравцем Греміо – легенду презентували в стилі бразильських серіалів

Ввечері 4 січня (за місцевим часом) Луїса Суареса представили уболівальникам Греміо. Бразильська торсида влаштувала ефектний прийом своїй новій "дев'ятці". Чемпіонський коридор, коло пошани і навіть символічне вручення шпаги – гравець, який прибув на стадіон зі своєю сім'єю, не стримав сліз.

Раніше Луїс Суарес виступав за уругвайський Насьйональ, Гронінген, Аякс, Ліверпуль, Барселону та Атлетіко. За збірну Уругваю 35-річний форвард зіграв 137 матчів, забив 68 голів.

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