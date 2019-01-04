Стюарди на стадіоні Манчестер Сіті переплутали Менді з вболівальником

Захисник "містян" Бенджамін Менді потрапив у дотепну ситуацію після центрального матчу 21-го туру між Манчестер Сіті та Ліверпулем.

Футболіст збірної Франції опинився у курйозній ситуації, коли після фінального свистка вибіг на поле, щоб відсвяткувати перемогу над Ліверпулем (2:1) з партнерами по команді.

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Бенджамін травмований і тому був одягнений не у спортивне екіпірування, а у звичайний одяг. Вочевидь, стюарди стадіону вирішили, що це звичайний вболівальник, який вибіг на поле. Працівники стадіону почали переслідувати футболіста. Лише коли стюарди підбігли до Менді вони зрозуміли, що це Бенджамін.

Нагадаємо, Менді травмував коліно у листопаді. Гравець буде відновлюватись ще приблизно 8 тижнів.