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Стюарди на стадіоні Манчестер Сіті переплутали Менді з вболівальником

11:01 517 Читать на русском
Стюарди на стадіоні Манчестер Сіті переплутали Менді з вболівальником
Бенджамін Менді / The Times

Захисник "містян" Бенджамін Менді потрапив у дотепну ситуацію після центрального матчу 21-го туру між Манчестер Сіті та Ліверпулем.

Футболіст збірної Франції опинився у курйозній ситуації, коли після фінального свистка вибіг на поле, щоб відсвяткувати перемогу над Ліверпулем (2:1) з партнерами по команді.

Манчестер Сіті переміг Ліверпуль і закрутив інтригу в АПЛ: суперпрагматичний Гвардіола, заслужені 3 очки та 11 мм фарту

Бенджамін травмований і тому був одягнений не у спортивне екіпірування, а у звичайний одяг. Вочевидь, стюарди стадіону вирішили, що це звичайний вболівальник, який вибіг на поле. Працівники стадіону почали переслідувати футболіста. Лише коли стюарди підбігли до Менді вони зрозуміли, що це Бенджамін.

Нагадаємо, Менді травмував коліно у листопаді. Гравець буде відновлюватись ще приблизно 8 тижнів.

Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Ліверпуль Бенджамін Менді Бенджамін Менді
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