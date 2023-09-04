Вчера "дьяволы" уступили Арсеналу, а после матча появились новые проблемы. Эрик Тен Хаг публично заявил, что Джейдон Санчо не попал в заявку из-за плохой работы на тренировках. 85-миллионный вингер не стал терпеть и резко ответил тренеру в соцсетях.

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Руководство Манчестер Юнайтед в конфликте приняло сторону Тен Хага, информирует The Guardian. По всей вероятности, Санчо дополнительно накажут штрафом за открытые споры с наставником. Сам нидерландец и клуб больше не намерены обсуждать эту тему с посторонними людьми.

Тен Хаг далеко не в первый раз демонстрирует свои жесткие методы работы с игроками. Криштиану Роналду вылетел из МЮ спустя несколько дней после скандального интервью Пирсу Моргану. Маркус Рашфорд был в топовой форме, но отправился на скамейку запасных из-за маленького опоздания. Давид Де Хеа не получил нового контракта, а Харри Магуайра лишили капитанской повязки – оба не вписывались в игровые планы Тен Хага.

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