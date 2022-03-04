"Я – спортсмен, футболіст, і Україна – це моя земля. Росіяни, спортсмени, нумо об'єднуватись і зупиняти цю страшну війну.

Блохін різко звернувся до росіян і білорусів

Стріляти у вас – це не мій вибір. Я хочу миру", – заявив Яремчук у відеозверненні. Воно було опубліковане у Facebook.

Зауважимо, сьогодні вже 9-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною дають гідну відсіч незваному гостеві. Як наслідок, плани окупанта провалюються.

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