"Я – спортсмен, футболист, и Украина – это моя земля. Россияне, спортсмены, давайте объединяться и останавливать эту страшную войну.

Блохин резко обратился к россиянам и белорусам

Стрелять в вас – это не мой выбор. Я хочу мира", – заявил Яремчук в видеообращении. Оно было опубликовано в Facebook.

Заметим сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю. Как следствие, планы оккупанта проваливаются.