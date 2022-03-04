"Стрелять в вас – не мой выбор": легенда Динамо обратился к российским спортсменам
Бывший хавбек киевлян Иван Яремчук хочет остановить войну России против Украины мирным дипломатическим путем.
"Я – спортсмен, футболист, и Украина – это моя земля. Россияне, спортсмены, давайте объединяться и останавливать эту страшную войну.
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Стрелять в вас – это не мой выбор. Я хочу мира", – заявил Яремчук в видеообращении. Оно было опубликовано в Facebook.
Заметим сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной дают достойный отпор незваному гостю. Как следствие, планы оккупанта проваливаются.
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