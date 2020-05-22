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Стоїчков обрав Мартінесу наставника в Барселоні – це не Мессі

12:46 151 Читать на русском
Стоїчков обрав Мартінесу наставника в Барселоні – це не Мессі
Христо Стоїчков та сімейство Мессі / Фото Daily Mail

Екс-гравець Барселони Христо Стоїчков підтримує потенційний перехід форварда Інтера Лаутаро Мартінеса в каталонський клуб.

"У Мартінеса прекрасні здібності. Він багато нового дізнається в Барселоні. У нього буде чудовий наставник – Луїс Суарес. Він налагодить взаєморозуміння з Мессі, Грізманном і Дембеле.

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Лаутаро любить конкуренцію, а не просто забивати голи. Він росте кожного дня, в цьому сезоні він довів це", – сказав Стоїчков для TyC Sports.

Нагадаємо, нинішній сезон Серії А зробив 22-річного нападника трансферною ціллю у Європі, Лаутаро провів 22 матчі, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

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Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія Христо Стоїчков Трансфери Барселони Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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