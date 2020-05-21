Інтер знайшов зіркову заміну Мартінесу в Манчестер Сіті – Мессі схвалює

Ліга націй — 17:52 4275
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Збірна України дізналася домашні стадіони для матчів Ліги націй, кваліфікації ЧС-2022 та спарингів – є кілька нових арен
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Манчестер Сіті розробив комплект оригінальної форми – не обійшлось без українських мотивівАнглія — 17:27 1073
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Динамо втратило Циганкова та ще кількох гравців незадовго до матчу з ШахтаремУкраїна — 16:12 3244
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Шевченко ризикує втратити асистента – тренер збірної України може повернутися в МіланЗбірна України — 15:04 999
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Шевченко програв фінал у Москві, навіть не вийшовши на поле – Роналду плакав через пенальті, а фейл Террі став історієюЛіга чемпіонів — 14:25 1881