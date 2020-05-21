Інтер знайшов зіркову заміну Мартінесу в Манчестер Сіті – Мессі схвалює

Міланський гранд має намір шокувати трансферний ринок заміною свого форварда.

Інтер хоче запросити до свого табору форварда Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, повідомляє AlfredoPedulla.

Барселона запропонує двох гравців в угоду щодо Мартінеса

Саме 31-річного аргентинця вважають достойною заміною Лаутаро Мартінеса, який вже гострить лижі з Інтера.

Нагадаємо, Агуеро є кумом Ліонеля Мессі, а Барселона є осоновним претендентом на Лаутаро. Схоже, якщо цей великий рух аргентинців відбудеться, у найбільшому виграші буде саме Мессі.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко