Базу Динамо повредила стихия
15:22 - Читати українською
Сильные ветры нанесли незначительный ущерб тренировочным полям киевского клуба.
База Динамо в Конча-Заспе получила повреждение из-за плохой погоды. Штормовой ветер повалил забор у тренировочного поля, сообщает Oboz.ua.
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Сегодня по всей территории Украины сильные ветра. Во многих областях возникли проблемы с энергоснабжением, а в Киеве в результате падения деревьев погибли два человека.
Динамо сейчас проводит матч чемпионата Украины против Колоса. Киевляне идут на седьмом месте в чемпионате Украины.
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