База Динамо в Конча-Заспе получила повреждение из-за плохой погоды. Штормовой ветер повалил забор у тренировочного поля, сообщает Oboz.ua.

Новый стадион Атлетико не выдержал шторма и был затоплен – водопад на трибунах

Сегодня по всей территории Украины сильные ветра. Во многих областях возникли проблемы с энергоснабжением, а в Киеве в результате падения деревьев погибли два человека.

Динамо сейчас проводит матч чемпионата Украины против Колоса. Киевляне идут на седьмом месте в чемпионате Украины.