"Я думаю, що Мудрик допоміг собі наприкінці минулого сезону. Для нього кар'єра в Челсі розпочалася не дуже добре, чи не так? Але ближче до кінця минулого сезону ви могли бачити, як він і Челсі ростуть разом з Почеттіно. Саме тому рішення розлучитися з Маурісіо Почеттіно стало великою несподіванкою.

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З урахуванням стилю гри Марески та акценту на тому, наскільки були важливими вінгери для Лестера, звичайно, це буде гарною новиною для такої людини, як Михайло Мудрик. Якщо він зможе продовжувати показувати ту форму, яку демонстрував наприкінці минулого сезону, проведе хорошу передсезонну підготовку в Челсі цього літа, тоді це може бути дуже успішний час для Челсі та Мудрика наступного сезону", – зазначив Шет у коментарі Give me Sport.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Мудрик провів за Челсі 41 матч, в яких забив 7 голів і віддав 2 асисти. Енцо Мареска замінив на посаді головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно, яки фінішував з лондонцями на шостій сходинці і чиє звільнення стало величезною несподіванкою для всіх.

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