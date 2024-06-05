"Вершкові" у фінали найпрестижнішого європейського турніру обіграли Борусію Д (2:0) і здобули трофей у 15 раз. Родрі вважає, що у Манчестер Сіті достатньо сил, щоб відібрати титул у мадридців.

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"Реал довів, що це найкраща команда світу. Наступного сезону ми постараємося відібрати в них корону. Вони знову виграли Лігу чемпіонів, і, як правило, її виграє той, хто заслуговує на це", – цитує іспанця Marca.

Нагадаємо, що Реал переграв Манчестер Сіті у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у серії післяматчевих пенальті.

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