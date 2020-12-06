Форвард збірної Англії з'явився у стартовому складі "містян" і взяв участь в обох голах своєї команди. Спочатку Рахім скористався пасом Де Брюйне, а пізніше заробив пенальті, який реалізував бельгієць.

Манчестер Сіті – Фулхем – 2:0 – відео голів та огляд матчу

На другому епізоді варто зупинитися детальніше. Річ у тому, що за свою кар'єру 25-річний англієць заробив уже 20 11-метрових ударів у рамках АПЛ. Це абсолютно найкращий показник за усю історію турніру, стверджує Opta Sport.

Додамо, що, виступаючи за Ліверпуль та Манчестер Сіті, Стерлінг зіграв у АПЛ 268 матчів, у яких забив 89 голів та віддав 65 результативних передач.

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