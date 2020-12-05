В рамках суботньої програми 11-го туру АПЛ Бернлі та Евертон не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 11-й тур

Бернлі – Евертон – 1:1

Голи: Бреді, 3 – Калверт-Льюїн, 45+3

Манчестер Сіті – Фулхем – початок о 17:00

Вест Хем – Манчестер Юнайтед – початок о 19:30

Челсі – Лідс – початок о 22:00

Суботній ігровий день відкривав поєдинок Бернлі – Евертон. Господарі відкрили рахунок вже на 3-й хвилині матчу. Бреді з дальньої дистанції потужно вистрілив у лівий кут – голкіпер явно не очікував удару, і тому не зміг з ним впоратись. Ще до перерви "іриски" зрівняли. Рішарлісон на лівому фланзі отримав довгу розрізну і з гострого кута прострілив у штрафний майданчик, а Калверт-Льюїн на дальній стійці замкнув.

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У другому таймі темп гри сповільнився. Небезпечних моментів не було аж до 90-ї хвилини, коли Тосун отримав передачу у карному майданчику та з вбивчої відстані миттєво пробив у лівий кут – голкіпер у дивовижному стрибку врятував ворота своєї команди. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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