Манчестер Сіті обіграв Фулхем в рамках 11-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Обидва голи у звітному матчі були забиті ще до перерви. Спочатку Стерлінг скористався пасом Де Брюйне і відкрив рахунок, а пізніше Рахім заробив пенальті, який реалізував бельгієць.

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Завдяки цій перемозі підопічні Хосепа Гвардіоли набрали 18 очок та піднялися на 4 місце в турнірній таблиці АПЛ. Фулхем із сімома очками у активі розташувався над самісінькою зоною вильоту.