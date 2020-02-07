Стерлінг пропустить поєдинок проти Вест Хема Ярмоленка через травму

Другий за результативністю нападник манкуніанців Рахім Стерлінг не допоможе своїм одноклубникам у найближчому матчі АПЛ.

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг пропустить матч 26-го туру чемпіонату Англії проти Вест Хема, повідомляє офіційний Твіттер клубу.

Мессі вже з'явився в офіційному Твіттері Манчестер Сіті

Нагадаємо, 25-річний футболіст у поєдинку 25-го туру чемпіонату Англії проти Тоттенхема відчув дискомфорт у м’язах лівої ноги і був замінений на 84-й хвилині зустрічі – замість нього на поле вийшов Бернарду Сілва. Медичне обстеження виявило у гравця травму задньої поверхні стегна.

Однак у клубі сподіваються, що нападник встигне відновитися до 26 лютого, коли "містяни" завітають у гості до мадридського Реала у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Рахім у поточному сезоні провів за манкуніанців в АПЛ 23 матчі, в яких забив 11 голів та віддав дві результативні передачі. Більше за нього у воротах суперника відзначався лише Серхіо Агуеро – 16 голів у 19 поєдинках. Поєдинок проти Вест Хема відбудеться найближчої неділі, 9 лютого, о 18:30.

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