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Стерлинг пропустит поединок против Вест Хэма Ярмоленко из-за травмы

14:06 15 Читати українською
Стерлинг пропустит поединок против Вест Хэма Ярмоленко из-за травмы
Рахим Стерлинг / Getty Images

Второй по результативности нападающий манкунианцев Рахим Стерлинг не поможет своим одноклубникам в ближайшем матче АПЛ.

 

Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг пропустит матч 26-го тура чемпионата Англии против Вест Хэма, сообщает официальный Твиттер клуба.

Месси уже появился в официальном Твиттере Манчестер Сити

Напомним, 25-летний футболист в поединке 25-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма почувствовал дискомфорт в мышцах левой ноги и был заменен на 84-й минуте встречи – вместо него на поле вышел Бернарду Силва. Медицинское обследование выявило у игрока травму задней поверхности бедра.

Однако в клубе надеются, что нападающий успеет восстановиться к 26 февраля, когда "горожане" приедут в гости к мадридскому Реалу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Рахим в текущем сезоне провел за манкунианцев в АПЛ 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Больше него в воротах соперника отмечался только Серхио Агуэро – 16 голов в 19 поединках. Поединок против Вест Хэма состоится в ближайшее воскресенье, 9 февраля, в 18:30.

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Англия Манчестер Сити - Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм Манчестер Сити Манчестер Сити Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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