"У нас з Рахімом чудові стосунки. Він знає, якої ми про нього думки. Йому дуже комфортно в збірній. У Манчестер Сіті неймовірна конкуренція, як і в збірній, але для нас він завжди був гравцем, який приносить успіх. Ми дуже віримо в Стерлінга.

Угорщина – Англія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Я думаю, що його не хвалять так, як він заслуговує. Він часто опиняється під прицілом, йому начебто постійно потрібно щось доводити. Мене запитували про це влітку, тому давайте сподіватися, що він буде доводити свою спроможність так, як у матчі з Угорщиною", – поділився Саутгейт у коментарі The Guardian.

Зазначимо, що Стерлінг здебільшого виходив на заміну у складі Манчестер Сіті, зіграв у 3 матчах, у яких забив 1 гол. У збірній Англії Рахім залишається гравцем стартового складу та долучився до розгрому Угорщини голом та асистом.

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