"У нас с Рахимом прекрасные отношения. Он знает, какого мы о нем мнения. Ему очень комфортно в сборной. В Манчестер Сити невероятная конкуренция, как и в сборной, но для нас он всегда был игроком, который приносит успех. Мы очень верим в Стерлинга.

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Я думаю, что его не хвалят, как он заслуживает. Он часто оказывается под прицелом, ему бы постоянно нужно что-то доказывать. Меня спрашивали об этом летом, так что давайте надеяться, что он будет доказывать свою состоятельность так, как в матче с Венгрией", – поделился Саутгейт в комментарии The Guardian.

Отметим, что Стерлинг в основном выходил на замену в составе Манчестер Сити, сыграл в 3 матчах, в которых забил 1 гол. В сборной Англии Рахим остается игроком стартового состава и присоединился к разгрому Венгрии голом и ассистом.

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