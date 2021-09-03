Угорщина – Англія – 0:4 – відео голів та огляд матчу
00:36 - Читать на русском
Англія розбила Угорщину в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найгостріших моментів зустрічі на "Футбол24".
Рахім Стерлінг 55’
Харрі Кейн 63’
Харрі Магуайр 69’
Деклан Райс 87’
55’ Рахім Стерлінг
63’ Харрі Кейн
69’ Харрі Магуайр
87’ Деклан Райс
Перша половина матчу пройшла за невеликої кількості моментів поблизу воріт обох команд, а от з початком другого тайму Англія захопила ініціативу та вийшла вперед на 55 хвилині зустрічі. Стерлінг завершив простеньку комбінацію за участі Гріліша та Маунта. Пізніше Рахім асистував Кейну, а далі Магуайр та Райс добили угорців.
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Таким чином, Англія набрала 12 очок після 4 турів та зберігає статус лідера групи I, а Угорщина з 7 пунктами розташувалась на третій сходинці.
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