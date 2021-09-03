Англія розбила Угорщину в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найгостріших моментів зустрічі на "Футбол24".

Перша половина матчу пройшла за невеликої кількості моментів поблизу воріт обох команд, а от з початком другого тайму Англія захопила ініціативу та вийшла вперед на 55 хвилині зустрічі. Стерлінг завершив простеньку комбінацію за участі Гріліша та Маунта. Пізніше Рахім асистував Кейну, а далі Магуайр та Райс добили угорців.

Англія за тайм розтрощила Угорщину в Будапешті

Таким чином, Англія набрала 12 очок після 4 турів та зберігає статус лідера групи I, а Угорщина з 7 пунктами розташувалась на третій сходинці.