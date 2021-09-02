Англія може скільки завгодно провалювати великі турніри, але у кваліфікації до них "три леви" завжди демонстрували сильний футбол з майже максимальною кількістю набраних очок. Відбір до ЧС-2022 не став виключенням – британці у перших трьох турах здобули три перемоги (над Албанією, Сан-Марино та Польщею) із сумарним рахунком 9:1. Втім, ті матчі пройшли ще до Євро-2020, у якому команда програла домашній фінал. Цікаво було поглянути, якою Англія буде тепер.

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Попри переконливий старт у відборі, підопічні Гарета Саутгейта не мали права розслаблятись, адже Угорщина йшла всього у двох залікових балах позаду. На чемпіонаті Європи ця збірна проявила себе грозою авторитетів, а особливо потужно вона грала у Будапешті, на 60-тисячній "Пушкаш Арені". Саме тут мадярам і належало провести поєдинок проти англійців.

У основному складі гостей виділявся явний перехід на схему 4-2-3-1 з Грілішем на лівому фланзі атаки. Угорці виставили традиційні для себе 3-4-2-1, розташувавши під нападником Собослая – Домінік пропускав Євро через травму, але прямо зараз новачок РБ Лейпциг у повному порядку. Інших новинок у стартах команд не було.

У першому таймі обидві збірні продемонстрували повну відсутність тактичних змін у власному футболі. Мадяри все так же сиділи в глухій обороні, півтора рази вискочивши у контратаки без завершення й заробивши перспективний штрафний на 39-й хвилині – Собослай пробив з нього вище воріт. Все. Англія ж домінувала у роботі з м'ячем, тримаючи його 71% ігрового часу, однак цей контроль був стерильним – прямо як на Євро-2020.

Реально небезпечних моментів у "трьох левів" не виникало, але кілька цікавих атак гості таки провели. В них виділялися Гріліш, Шоу і Кейн, які активно комбінували в районі лівого кута штрафного – після однієї з таких перепасовок Харрі стріляв з лінії штрафного (по горобцях), а на 23-й хвилині Джек класним черпачком ледь не вивів Люка віч-на-віч. Гулачі вчасно вийшов з воріт, перехопивши м'яч. Крім того, на старті зустрічі Магуайр замикав навіс з кутового, а Маунт бив з дистанції. В усіх випадках м'яч летів дуже неточно. Загалом, поєдинок виглядав нудно.

На довгоочікувану перерву команди пішли за нулів на табло. Угорці трималися рівно, але з перших хвилин другого тайму Англія перестала страждати ватокатом. Підопічні Гарета Саутгейта підняли темп, ледь не відкривши рахунок вже на 50-й хвилині: Вокер виконав фантастичну розрізну передачу на Кейна, а той, легко відклеївшись від Кечкеша, вийшов віч-на-віч з Гулачі – Харрі пробив низом, однак голкіпер парирував!

Не біда. Вже за п'ять хвилин оборона господарів капітулювала внаслідок невдалого обіграшу Орбана в центрі поля. Райс відібрав м'яч у Віллі й запустив передачу на хід Грілішу лівим флангом, Джек протягнув м'яч і віддав передачу під простріл Маунту, а той виконав передачу на лінію воротарського – Стерлінг замкнув ударом в дальній кут. 0:1!

На 60-й хвилині Стерлінг міг подвоїти перевагу англійців, увірвавшись на правий край штрафного й впавши після контакту із захисником. Джюнейт Чакир не повівся на його кульбіт, однак обороні Угорщини це аж ніяк не допомогло. М'яч не тримався в ногах мадярів, а Орбан нервував особливо сильно. Після першого голу гостей він заробив жовту картку за грубий фол проти Гріліша, а на 63-й хвилині Віллі розпочав другий гол "трьох левів" невдалим виносом. Гості одразу ж вибили сферу на правий фланг, Маунт у дотик продовжив її рух на хід Стерлінгу, а Рахім виконав подачу на ближню стійку – Кейн же замкнув головою в падінні. 0:2!

Марко Россі одразу ж провів заміну, випустивши Даніеля Шалая замість Роланда Шалая, однак вже на 69-й хвилині всі питання щодо переможця були зняти: гості заробили кутовий, а Магуайр замкнув подачу з нього точним ударом головою в правий кут – Гулачі зачепив м'яч пальцями, але той все одно закотився у ворота. 0:3. Розгром.

Угорці намагалися розмочити рахунок. Марко Россі випустив на поле Кевіна Варгу, команда провела кілька перспективних атак і навіть претендувала на пенальті (Магуайр наступив на стопу супернику, але залишився без уваги арбітра), а на 82-й хвилині Пікфорду навіть довелося парирувати постріл Шалая з гострого кута. Втім, до того часу Англія вже давно могла забити четвертий гол – проти був тільки Гулачі, який врятував під час виходів Стерлінга й Кейна віч-на-віч на 78-й та 79-й хвилинах.

Не зумівши переграти голкіпера в ближньому бою, англійці прошили його дальнім ударом на 87-й хвилині. Відзначився Райс, який вистрілив у правий нижній кут. 0:4! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Підопічні Гарета Саутгейта святкують розгромну перемогу в Будапешті.

Таким чином, Англія набрала 12 очок у групі І, відірвавшись від Угорщини аж на п'ять очок. Мадяри, маючи в активі 7 залікових балів, опустилися на третю сходинку, поступаючись Польщі за різницею м'ячів.

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