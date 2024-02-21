– Вітя був у мене до 2019-го, поки у вересні того ж року він не пішов до Шахтаря. У 2019-му ми грали стики за вихід у фінал ДЮФЛ з Шахтарем. Ось саме там його і помітили.

Хоча ні, його навіть трохи раніше залучали. Він ще взимку 2019-го їздив на якийсь турнір з Шахтарем, але потім повернувся, дограв з нами ДЮФЛ і вже потім він повноцінно перейшов туди.

– У вас серед вихованців є Андрій Русол, який тривалий час працює в дніпровському футболі. Чи був інтерес з Дніпра до Цуканова?

– Так, серед моїх вихованців є Андрій Русол й Ігор Бажан – це ті, хто грали на найвищому рівні. Дніпро дійсно ним цікавився, але щось там не зрослося. Була така розмова, що його хочуть запросити, але в якийсь момент там щось загальмувалося.

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Я ось розмовляв зі Сергієм Івановичем Собецьким (екс-гравець Дніпра та селекціонер клубу, – прим. автора), згадував цю ситуацію, то він каже: "Я його пропонував, а мені відповідали: "Ми подивимося, ми подивимося". Але вони не встигли подивитися, бо Шахтар перехопив. Але коли вибір був між Дніпром та Шахтарем, то безперечно – Шахтар.

– Шахтар, бо з дитинства вболівав саме за них?

– Якби не було тієї пропозиції від Шахтаря, то рано чи пізно Дніпро вийшов би на нього, і Цуканов опинився би там. Але так, він за Шахтар вболівав. Вони у мене всі вболівали за якісь команди, але Вітя дуже сильно підтримував саме Шахтар, – розповів Даренко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, 18-річний Цуканов отримав регулярну практику на турецьких зборах Шахтаря і з 3 голами став найкращим бомбардиром команди.

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