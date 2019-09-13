Степаненко увійшов у топ-20 гвардійців збірної України

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко увійшов у топ-20 гравців, які найбільше за інших вдягали синьо-жовту футболку.

Матч відбіркового циклу Євро-2020 проти Литви (3:0) став 55-м для Тараса Степаненка у складі збірної України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Таким чином, хавбек Шахтаря увійшов у топ-20 гвардійців "синьо-жовтих" – гравців, що провели найбільше поєдинків у складі національної команди.

У жовтні збірна України проведе поєдинки кваліфікації чемпіонату Європи проти Литви та Португалії 11 і 14 жовтня відповідно.

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