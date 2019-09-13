Степаненко вошел в топ-20 гвардейцев сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко вошел в топ-20 игроков, которые больше других одевали сине-желтую футболку.

Матч отборочного цикла Евро-2020 против Литвы (3:0) стал 55-м для Тараса Степаненко в составе сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

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Таким образом, хавбек Шахтера вошел в топ-20 гвардейцев "сине-желтых" – игроков, которые провели больше всего матчей в составе национальной команды.

В октябре сборная Украины проведет поединки квалификации чемпионата Европы против Литвы и Португалии 11 и 14 октября соответственно.

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