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Степаненко став найгіршим серед усіх футболістів, які грали у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи

22:23 194 Читать на русском
Степаненко став найгіршим серед усіх футболістів, які грали у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Авторитетний портал WhoScored підбив статистичні підсумки перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.

Whoscored оцінив гру Степаненка в матчі проти Франкфурта у 4,69 бали, що є найнижчим показником серед усіх гравців, які брали участь у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Нагадаємо, вже на 11-й хвилині Тарас отримав другу жовту картку від британського арбітра й був змушений покинути футбольне поле. "Гірники" попри відсутність одного гравця змогли розписати з Айнтрахтом бойову нічию – 2:2.

Доля путівки до 1/8 турніру вирішить за тиждень у Франкфурті.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
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