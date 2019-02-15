Степаненко став найгіршим серед усіх футболістів, які грали у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи

Авторитетний портал WhoScored підбив статистичні підсумки перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.

Whoscored оцінив гру Степаненка в матчі проти Франкфурта у 4,69 бали, що є найнижчим показником серед усіх гравців, які брали участь у перших матчах 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Нагадаємо, вже на 11-й хвилині Тарас отримав другу жовту картку від британського арбітра й був змушений покинути футбольне поле. "Гірники" попри відсутність одного гравця змогли розписати з Айнтрахтом бойову нічию – 2:2.

Доля путівки до 1/8 турніру вирішить за тиждень у Франкфурті.

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