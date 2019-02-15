Степаненко: Я підвів команду своїм вилученням

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував своє вилучення в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом (2:2).

"Немає сенсу себе вигороджувати. Це вже сталося – я підвів команду. Було чи не було... Людина судить в Англії, напевно, йому видніше.

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Про перший момент я не можу сказати. Я не знаю, до м'яча або до футболіста я першим доторкнувся. А в другому моменті я навіть не думав, що буде жовта картка. Я відчув, що зіграв у м'яч, а потім вже по інерції зачепив суперника.

Важко. У моїй кар'єрі були вилучення, але таких ні. Але я не звик когось звинувачувати... Людина вже показала картку, що я можу змінити?

Тепер варто задуматися, хоча я завжди про це думаю, бути більш врівноваженим. Не можу сказати, що я був надто заведений. У мене достатньо досвіду, щоб контролювати свої емоції. Як у житті, так і на футбольному полі, бувають такі ситуації – все швидко відбулося.

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Я з себе провини не знімаю. Добре, що хлопці вистояли і досягнули нічиєї. Дуже переживав після другого пропущеного м'яча, але слава Богу забили", – цитує Степаненка Tribuna.com.