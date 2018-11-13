Степаненко: Шведа і Миколенка прийняли нормально

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко розповів про знайомство з новачками команди Мар'яном Шведом та Віталієм Миколенком.

"Шведа і Миколенка прийняли нормально, Мар'яна я знав і раніше. Познайомився з ним, коли він був ще в Севільї, зустрілися одного разу у Жені Коноплянки вдома. З Миколенком зустрічалися на полі. Вчора вони заспівали пісню, все нормально. На тренуваннях познайомимося ще ближче.

Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню

Вважаю, що кожен футболіст – професіонал, повинен викладатися повністю на футбольному полі, навіть незважаючи на те, що залишилася гра не має ніякого турнірного значення. Те ж саме стосується і товариської зустрічі. Потрібно виходити і битися за результат, за свою команду і країну", – цитує Степаненка Sport Arena.

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