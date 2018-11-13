Степаненко: Шведа и Миколенко приняли нормально

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о знакомстве с новичками команды Марьяном Шведом и Виталием Миколенко.

"Шведа и Миколенко приняли нормально, Марьяна я знал и раньше. Познакомился с ним, когда он был еще в Севилье, встретились однажды у Жени Коноплянки дома. С Миколенко встречались на поле. Вчера они спели песню, все нормально. На тренировках познакомимся еще ближе.

Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню

Считаю, что каждый футболист – профессионал, должен выкладываться полностью на футбольном поле, даже несмотря на то, что оставшаяся игра не имеет никакого турнирного значения. То же самое касается и товарищеской встречи. Нужно выходить и биться за результат, за свою команду и страну", – цитирует Степаненко Sport Arena.

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