toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Степаненко: Шахтар вже готують безпосередньо до матчів з Бенфікою

13:09 193 Читать на русском
Степаненко: Шахтар вже готують безпосередньо до матчів з Бенфікою
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів про підготовку команди до другої частини сезону 2019/2020.

 

"Зараз виконуємо більше тактичних вправ, спрямованих на відпрацювання наших взаємодій і в обороні, і в атаці. Думаю, цей збір буде дуже продуктивним.

Бенфіка – Шахтар: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

В принципі, нас вже готують безпосередньо до матчів з Бенфікою. Перший збір був більше спрямований на повернення форми після відпустки, а другий – більше вузькоспрямований", – сказав Степаненко вефірі Футбол News.

Нагадаємо, перша зустріч Шахтаря і Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Луги Європи відбудеться 20 лютого в Харкові. Матч-відповідь – 27 лютого на Ештадіу да Луж у Лісабоні.

"Не найкращий варіант": Маркевич назвав умови, при яких Шахтар пройде Бенфіку, і пояснив, чому Зеніт – це не команда

blog_ava
"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020
12:00
7776
Теги
Зимові збори Шахтар Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Бенфіка Бенфіка Ліга Європи Шахтар - Бенфіка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
38
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук