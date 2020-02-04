Степаненко: Шахтар вже готують безпосередньо до матчів з Бенфікою

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів про підготовку команди до другої частини сезону 2019/2020.

"Зараз виконуємо більше тактичних вправ, спрямованих на відпрацювання наших взаємодій і в обороні, і в атаці. Думаю, цей збір буде дуже продуктивним.

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В принципі, нас вже готують безпосередньо до матчів з Бенфікою. Перший збір був більше спрямований на повернення форми після відпустки, а другий – більше вузькоспрямований", – сказав Степаненко вефірі Футбол News.

Нагадаємо, перша зустріч Шахтаря і Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Луги Європи відбудеться 20 лютого в Харкові. Матч-відповідь – 27 лютого на Ештадіу да Луж у Лісабоні.

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