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Бенфіка – Шахтар: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

15:35 57 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи
Стадіон Ештадіу да Луж / Фото з відкритих джерел

Фанати "помаранчево-чорних" вже можуть придбати квитки на матч-відповідь Ліги Європи проти Бенфіки.

 

Розпочався продаж квитків на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки, що відбудеться у Лісабоні, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Вболівальники можуть придбати перепустки на матч в касах ОСК Металіст або онлайн на shakhtar.com.

Ціна квитків в гостьовий сектор стадіону Ештадіу да Луж – 700 грн. Поєдинок відбудеться 27 лютого, початок матчу о 22:00 за київським часом.

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Теги
Бенфіка - Шахтар Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Ліга Європи квитки на футбол
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