Бенфіка – Шахтар: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

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Золоті 80-ті: Динамо завдає подвійного удару, Лобановський із найкращим голкіпером світу і ще 28 фото "старої школи"Овертайм — 13:00 3194
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