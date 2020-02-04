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Степаненко: Шахтер уже готовят непосредственно к матчам с Бенфикой

13:10 50 Читати українською
Степаненко: Шахтер уже готовят непосредственно к матчам с Бенфикой
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал о подготовке команды ко второй части сезона 2019/2020.

 

"Сейчас выполняем больше тактических упражнений, направленных на отработку наших взаимодействий и в обороне, и в атаке. Думаю, этот сбор будет очень продуктивным.

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В принципе, нас уже готовят непосредственно к матчам с Бенфикой. Первый сбор был больше направлен на возвращение формы после отпуска, а второй – более узконаправленный", – сказал Степаненко в эфир Футбол News.

Напомним, первая встреча Шахтера и Бенфики в рамках 1/16 финала Луги Европы состоится 20 февраля в Харькове. Ответный матч – 27 февраля на Эштадиу да Луж в Лиссабоне.

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