Степаненко розповів, що не вдалося зробити Шахтарю у переможному матчі проти Бенфіки

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував перемогу в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи над Бенфікою (2:1).

"Ми задоволені. Нарешті виграли в Харкові, давно не перемагали тут у плей-офф. Гарний результат. Звичайно, могли забити більше, заслуговували цього. Провели хороший матч, це була наша перша офіційна зустріч в році.

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Відчули, в якому ми зараз перебуваємо стані. Витримали всі 90 хвилин. В кінці більше притиснулися до воріт – хотіли захистити результат. Якби правильно вибігли в контратаку, могли б забити ще.

Все вирішиться у матчі-відповіді, зараз можемо трохи порадіти і готуватися до матчу УПЛ з Десною", – сказав Степаненко в ефірі ТК Футбол 1.

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