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Степаненко рассказал, что не удалось сделать Шахтеру в победном матче против Бенфики

14:12 19 Читати українською
Степаненко рассказал, что не удалось сделать Шахтеру в победном матче против Бенфики
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над Бенфикой (2:1).

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Мы довольны. Наконец-то выиграли в Харькове, давно не побеждали здесь в плей-офф. Хороший результат. Конечно, могли забить больше, заслуживали этого. Провели хороший матч, это была наша первая официальная встреча в году.

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Почувствовали, в каком мы сейчас находимся состоянии. Выдержали все 90 минут. В конце больше прижались к воротам – хотели защитить результат. Если бы правильно выбежали в контратаку, могли бы забить еще.

Все решится в ответном матче, сейчас можем немного порадоваться и готовиться к матчу УПЛ с Десной", – сказал Степаненко в эфире ТК Футбол 1.

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Лига Европы Шахтер - Бенфика
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