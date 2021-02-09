"Пам'ятаю, я з нього сміявся. Він говорив: "Буду грати в Арсеналі. Думаю: "Який Арсенал?" Він грав і в Манчестер Юнайтед, і в Арсеналі, і в Борусії Дортмунд. Генріх дійсно професіонал з великої літери.

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Багато молоді футболісти повинні звертати увагу і стежити саме за кар'єрою Генріха, тому що зміг пробитися з менш футбольної країни, ніж навіть Україна, на найвищий рівень. Це велика робота, великі рамки і межі, за які ти не можеш виходити. Це було і є у Генріха", – зазначив Степаненко у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Мхітарян виступав за Шахтар з 2010 по 2013 років, після чого перейшов до дортмундської Борусії. Наразі вірменин успішно виступає у складі Роми, де за 26 матчів поточного сезону записав до свого активу 11 голів та 10 асистів.

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