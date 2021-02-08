Ветеран "помаранчево-чорних" не полишає сподівань повернутися в рідний для себе Інтернасьйонал.

Представники 33-річного бразильця зустрінуться з керівництвом Інтернасьйоналя, щоб обговорити потенційний перехід вінгера, контракт якого з Шахтарем завершується 30 червня. Тайсон, який не приховує бажання покинути Україну, хотів би отримати від бразильського клубу трирічну угоду, але готовий розглянути й інші варіанти.

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У послугах хавбека Шахтаря були зацікавлені ще кілька клубів – зокрема, представники Росії, ОАЕ та Китаю, однак Тайсон відхилив усі пропозиції, стверджує Globo Esporte.

Нагадаємо, бразилець виступає за Шахтар з 2013 року. Перед тим захищав кольори Металіста, до якого перебрався якраз із Інтернасьйоналя. У поточному сезоні провів за "гірників" 15 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.

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