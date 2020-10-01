Шахтар активно готується до поєдинку 5-го туру чемпіонату України проти Десни.

Хавбек Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко відновився після травми та вже провів перше повноцінне тренування у загальній групі донецької команди, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Також головний тренер Луїш Каштру запросив до основної групи трьох гравців з дублюючого складу – Георгія Судакова, Дмитра Капінуса і Богдана В'юнника.

Нагадаємо, Десна прийматиме Шахтар 4 жовтня, початок зустрічі о 17:00.

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